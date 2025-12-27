Debatte über Robotaxis nach großem Blackout-Chaos

Der Vorfall fällt in eine Phase, in der die Branche nach Rückschlägen wie der Einstellung des Betriebs von Cruise nach einem schweren Unfall wieder auf Expansion setzt. Auch Waymo hat nach Jahren des stetigen Wachstums zuletzt stärker expandiert. Die Sparte begann im Jahr 2009 als Projekt bei Google für autonomes Fahren und wurde ⁠2016 ausgeliedert. Inzwischen ist Waymo mit einer Flotte von mehr als 2500 Fahrzeugen neben San Francisco auch in Los Angeles, Phoenix, Austin und Atlanta unterwegs. Die Städte in Kalifornien sind besonders erdbebengefährdet.