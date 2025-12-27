Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

San Francisco:

Debatte über Robotaxis nach großem Blackout-Chaos

Digital
27.12.2025 18:57
Nach einem Stromausfall blieben in San Francisco zahlreiche Robotaxis an Kreuzungen mit ...
Nach einem Stromausfall blieben in San Francisco zahlreiche Robotaxis an Kreuzungen mit eingeschalteten Warnblinkanlagen stehen.(Bild: AFP/JUSTIN SULLIVAN)

Ein massiver Stromausfall in San Francisco in der vergangenen Woche hat auch eine Debatte über die ⁠Sicherheit von Robotaxis in Notfällen entfacht. Nachdem zahlreiche autonome Fahrzeuge des US-Anbieters Waymo den Verkehr blockierten, fordern Experten strengere Auflagen für die Branche.

0 Kommentare

Sie warnen, dass die Betreiber nachweisen müssten, auch auf Katastrophenfälle wie Erdbeben oder Überschwemmungen vorbereitet zu sein. Ein Feuer in einem Umspannwerk des Energieversorgers PG&E hatte am 20. Dezember einen Stromausfall in San Francisco verursacht, von dem etwa 130.000 Einwohner betroffen waren. In der Folge blieben zahlreiche Robotaxis an Kreuzungen mit eingeschalteten Warnblinkanlagen stehen und behinderten den Verkehr.

Zu viele Anfragen an die Zentrale
Die Google-Schwesterfirma teilte mit, die Fahrzeuge seien zwar darauf programmiert, ausgefallene Ampeln wie Stoppschilder zu behandeln, hätten jedoch in der unübersichtlichen Lage eine Bestätigung von der Zentrale angefordert. Die hohe Zahl der Anfragen habe zu Verzögerungen geführt. Die Robotaxis des Konkurrenten Tesla waren nach Darstellung von Firmenchef Elon Musk nicht betroffen.

Der Vorfall fällt in eine Phase, in der die Branche nach Rückschlägen wie der Einstellung des Betriebs von Cruise nach einem schweren Unfall wieder auf Expansion setzt. Auch Waymo hat nach Jahren des stetigen Wachstums zuletzt stärker expandiert. Die Sparte begann im Jahr 2009 als Projekt bei Google für autonomes Fahren und wurde ⁠2016 ausgeliedert. Inzwischen ist Waymo mit einer Flotte von mehr als 2500 Fahrzeugen neben San Francisco auch in Los Angeles, Phoenix, Austin und Atlanta unterwegs. Die Städte in Kalifornien sind besonders erdbebengefährdet.

„Schuss vor den Bug“
Philip Koopman, Experte für autonome Technologien an der Carnegie Mellon University, sieht die Behörden nach dem jüngsten Vorfall in der Pflicht. „Wenn man bei einem Stromausfall falsch reagiert, handeln die Aufsichtsbehörden nachlässig, wenn sie nicht einen Nachweis verlangen, dass die Betreiber auch ein Erdbeben-Szenario bewältigen können“, sagte er.

Auch Missy Cummings, Leiterin des Robotik-Zentrums der George Mason University, fordert eine stärkere Regulierung der Fernüberwachung. Dabei können menschliche Mitarbeiter bei Bedarf eingreifen. „Der Sinn und Zweck von Fernüberwachung ist, dass Menschen da sind, wenn das System nicht so reagiert, wie es sollte“, sagte Cummings. Die US-Regierung müsse sicherstellen, dass es auch bei katastrophalen Ausfällen Notfallpläne für die Fernsteuerung gebe.

Lesen Sie auch:
Waymo hat in mehreren US-Städten rund 2500 Robotaxis. Das Auto fährt ohne Fahrer.
Fahrerloses Gefährt
USA: Frau bringt in Robotaxi ihr Kind zur Welt
10.12.2025
Start in Abu Dhabi
Mercedes-Benz macht S-Klasse zum Robotaxi
10.12.2025
Drei neue Städte
Waymo weitet seinen Robotaxi-Dienst in USA aus
21.11.2025

Die kalifornischen Behörden, die für die Zulassung von Robotaxis zuständig ⁠sind, haben reagiert. Sowohl die Kraftfahrzeugbehörde DMV als auch die Regulierungsbehörde CPUC teilten mit, den Vorfall zu untersuchen. Das DMV erklärte zudem, an Vorschriften zu arbeiten, um bei der Fernsteuerung „hohe Standards für Sicherheit, Rechenschaftspflicht und Reaktionsfähigkeit“ zu gewährleisten. Für Experten wie Koopman ist der Stromausfall eine eindringliche Warnung. „Wäre dies ein Erdbeben gewesen, hätte es ⁠ein Problem gegeben“, sagte er. „Das ist nur ein Schuss vor den Bug.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
Krone Plus Logo
Dienstleister geknackt
Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
272.205 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
164.764 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
139.543 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Digital
San Francisco:
Debatte über Robotaxis nach großem Blackout-Chaos
Australien als Vorbild
Social-Media-Mindestalter: SPÖ erhöht den Druck
Krone Plus Logo
Daten richtig sichern
Wenn ein Handyschaden die Familienfotos vernichtet
Sachverständiger weiß:
Krypto-Erbschaften häufen sich, sind aber komplex
Kalkofe zu Influencern
„Wir brauchen keinen, der Essen fotografiert!“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf