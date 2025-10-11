Rekord: So stark steigt Ihre künftige Pension 2026

Es sind ausnahmsweise gute Nachrichten in Zeiten von Inflation und Sparpaketen: Die Jahrespension, die sich alle aktiv Berufstätigen bisher erarbeitet haben, wird bald auf einen Schlag deutlich größer. Und die Regierung kürzt hier auch nichts weg, obwohl es Überlegungen gab. Die „Krone“ beleuchtet die Gründe für das neuerliche Rekord-Plus und zeigt in einer übersichtlichen Grafik, um wie viel Beschäftigte, je nach Alter und Geschlecht, ab 1. Jänner 2026 reicher werden. Außerdem: Wer am meisten von der Aufwertung profitiert.