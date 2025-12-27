Vor 40 Jahren schlug die Abu-Nidal-Gruppe zu

Flucht endete in der Nähe von Fischamend

Die verletzten Attentäter flüchteten und rasten mit einem vor dem Flughafengebäude geraubten Auto los. Nach einer wilden Verfolgungsjagd auf der Bundesstraße 9 wurden die Terroristen schließlich in der Nähe von Fischamend von der Polizei gestellt. Bei einem erneuten Feuergefecht wurde ein Terrorist, der 25-jährige Abdel Aziz Merzoughi, getötet. Die beiden anderen schwer verletzten Palästinenser, der ebenfalls 25-jährige Tawfik Ben Ahmed Chaovali und der 26-jährige Mongi Ben Saadaoui, gaben auf. 1987 wurden beide von einem Wiener Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt.