BMW R 1300 RS: Die unterschätzte Boxer-Variante

Das Herz schlägt nicht, es boxt

Die Technik hat die RS im Wesentlichen mit der GS gemeinsam, vor allem den 145 PS bzw. 149 Nm starken 1300-ccm-Boxermotor, der dank Shift Cam kräftig von unten heraus anschiebt und auch oben noch jubiliert, auch wenn er in der aktuellen Generation etwas von seinem sonoren Charakter verloren hat, und auch den traktorartigen Durchzug, der ein Abwürgen fast unmöglich gemacht hat. Das kann einem jetzt dann doch mal passieren, wenn man nicht aufpasst. Und in der Stadt kann man den 6. Gang vergessen, weil die RS bei schaltfauler Fahrweise gerne ruckelt.