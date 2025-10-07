Nudelaugen auf: DAS macht die perfekte Pasta aus!

Eine Nudel macht noch keine Spaghetti! Zumindest das ließ uns die Filmkomödie „Mafia!“ in den 1990er-Jahren wissen. Viele weitere Fragen bleiben offen. Etwa: Dürfen die Teigwaren für die perfekte Pasta aus der Massenproduktion kommen? Oder müssten sie nicht vielmehr mit ganz viel Amore selbst hergestellt werden? Bereits hier scheiden sich die Geister:

„Beides ist gut“, verriet in einem Interview einmal Mario Gamba, Küchenchef des Münchner Sterne-Restaurants Acquarello.