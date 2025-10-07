Die Wahl polarisiert – und so soll es auch sein!

Am Mittwoch werden in Wien Österreichs Sportler des Jahres gekürt – in dem wunderschönen Ambiente der Stadthalle werden neue Champions gefeiert. Ein Abend voller Emotionen und menschlicher Geschichten.
Eine Wahl voller Tradition. Seit 1949 werden in Österreich die Sportler des Jahres gekürt, seit 1999 im edlen Rahmen der „Nacht des Sports“. Eine atemberaubende Location, eleganter Dresscode, attraktives Rahmenprogramm – ein Abend mit internationalem Flair.
Wintersportler diktieren auf der Ehrentafel, auch am Mittwoch sind bei den Damen und Herren jeweils zwei Stars dem Winter zugeordnet. Während bei den Frauen die zurückgetretene Stephanie Venier als Favoritin gilt, erwarten die Fans bei den Männern ein ganz enges Duell.
Raphael Haaser leistete mit Gold und Silber einen Hauptanteil, dass die Ski-WM in Saalbach heuer im Februar zu einem unvergesslichen Fest für Rot-Weiß-Rot wurde.
Skispringer Daniel Tschofenig begeisterte rund um den Jahreswechsel mit seinem Triumph bei der Vierschanzen-Tournee.
Der 32-jährige Sepp Straka stieg nach zwei weiteren Turniersiegen auf der PGA Tour als erster Österreicher in die Top 10 der Golfweltrangliste auf – dazu feierte er mit Europa seinen zweiten Triumph beim Ryder Cup.
Bereits jetzt steht fest – zwei neue Gesichter tragen sich in die Siegerlisten ein. Und so wie jedes Jahr wird der Ausgang polarisieren, für Diskussionen sorgen. Doch es soll dem österreichischen Sport nichts schlechteres passieren, dass nach großen Erfolgen für das kleine Land Unstimmigkeiten herrschen, wer die herausragendsten Leistungen erbracht hat.
