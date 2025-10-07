Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Gesichter

Die Wahl polarisiert – und so soll es auch sein!

Sport-Mix
07.10.2025 10:45
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die Sportler-Wahl.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die Sportler-Wahl.(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Andrew Redington)

Am Mittwoch werden in Wien Österreichs Sportler des Jahres gekürt – in dem wunderschönen Ambiente der Stadthalle werden neue Champions gefeiert. Ein Abend voller Emotionen und menschlicher Geschichten.

0 Kommentare

Eine Wahl voller Tradition. Seit 1949 werden in Österreich die Sportler des Jahres gekürt, seit 1999 im edlen Rahmen der „Nacht des Sports“. Eine atemberaubende Location, eleganter Dresscode, attraktives Rahmenprogramm – ein Abend mit internationalem Flair.

Wintersportler diktieren auf der Ehrentafel, auch am Mittwoch sind bei den Damen und Herren jeweils zwei Stars dem Winter zugeordnet. Während bei den Frauen die zurückgetretene Stephanie Venier als Favoritin gilt, erwarten die Fans bei den Männern ein ganz enges Duell.

Stephanie Venier gilt als Favoritin für die Auszeichnung.
Stephanie Venier gilt als Favoritin für die Auszeichnung.(Bild: GEPA)

 Raphael Haaser leistete mit Gold und Silber einen Hauptanteil, dass die Ski-WM in Saalbach heuer im Februar zu einem unvergesslichen Fest für Rot-Weiß-Rot wurde.

 Skispringer Daniel Tschofenig begeisterte rund um den Jahreswechsel mit seinem Triumph bei der Vierschanzen-Tournee.

 Der 32-jährige Sepp Straka stieg nach zwei weiteren Turniersiegen auf der PGA Tour als erster Österreicher in die Top 10 der Golfweltrangliste auf – dazu feierte er mit Europa seinen zweiten Triumph beim Ryder Cup.

Sepp Straka sorgte in diesem Jahr in der Golfwelt für Furore.
Sepp Straka sorgte in diesem Jahr in der Golfwelt für Furore.(Bild: AP/Andrew Medichini)

Bereits jetzt steht fest – zwei neue Gesichter tragen sich in die Siegerlisten ein. Und so wie jedes Jahr wird der Ausgang polarisieren, für Diskussionen sorgen. Doch es soll dem österreichischen Sport nichts schlechteres passieren, dass nach großen Erfolgen für das kleine Land Unstimmigkeiten herrschen, wer die herausragendsten Leistungen erbracht hat.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stephanie Venier
WienÖsterreich
Sportler des Jahres
StadthalleWinterFrauenSport
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Sport-Mix
Neue Gesichter
Die Wahl polarisiert – und so soll es auch sein!
Krone Plus Logo
Steirisches Beach-Duo
Vom „Häfn“ ging es gleich zur WM in Australien
Staatsanwaltschaft:
Baumgartners Absturz war menschliches Versagen
Apropos Pferd 2025
Tränen, Triumph und tanzende Pferde
Ringer Höck hört auf:
„Das Feuer der Leidenschaft ist kleiner geworden“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf