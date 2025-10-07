Versuchte Vergewaltigung: Wer kennt diesen Mann?

Aktuell sucht die niederösterreichische Polizei nach einem Verdächtigen, der Ende September in Klangen versucht haben soll, eine junge Frau zu vergewaltigen. Nun wurde ein Phantomfoto veröffentlicht, um weitere Hinweise zu erhalten.
Der schreckliche Vorfall spielte sich bereits am 27. September gegen 23 Uhr in Klangen (Bezirk St. Pölten) ab. Dabei soll der Unbekannte die junge Frau mitten am Feldweg überfallen und versucht haben zu vergewaltigen.
Frau leicht verletzt
Das Opfer wehrte sich gegen die Attacke und schaffte es zu flüchten. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Seit dem fehlt von dem Verdächtigen jede Spur. Nun sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Mann und hat ein Phantombild veröffentlicht.
Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf, Telefonnummer 059133-3160, erbeten.
Kommentare
