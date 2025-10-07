Pleite! Auch Misolic vor Wien-Turnier außer Form

Wildcard bei Erste Bank Open

Der Steirer, aktuell einziger rot-weiß-roter Top-100-Spieler, hatte zuletzt auch in Winston-Salem, Chengdu und Tokio gleich in Runde eins verloren. Sowohl Misolic als auch Ofner haben für die schon am 20. Oktober beginnenden Erste Bank Open eine Wildcard erhalten, beide planen vor Wien kommende Woche ein Antreten in Stockholm.