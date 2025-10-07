Vorteilswelt
Frühes Aus in Roanne

Pleite! Auch Misolic vor Wien-Turnier außer Form

Tennis
07.10.2025 11:08
Filip Misolic
Filip Misolic(Bild: EPA/JAKUB KACZMARCZYK)

Für Österreichs zwei Topspieler im Tennis läuft es derzeit alles andere als wunschgemäß: Neben Sebastian Ofner, der zuletzt nach einer rund fünfwöchigen Auszeit in Shanghai die siebente Niederlage in Folge kassiert hatte, befindet sich auch Filip Misolic in einem Formtief. 

0 Kommentare

Der Steirer musste sich beim ATP-Challenger im französischen Roanne gleich in Runde eins dem Schweizer Henry Bernet 6:3, 3:6 und 4:6 beugen. Misolic kassierte die vierte Auftaktniederlage en suite.

Wildcard bei Erste Bank Open
Der Steirer, aktuell einziger rot-weiß-roter Top-100-Spieler, hatte zuletzt auch in Winston-Salem, Chengdu und Tokio gleich in Runde eins verloren. Sowohl Misolic als auch Ofner haben für die schon am 20. Oktober beginnenden Erste Bank Open eine Wildcard erhalten, beide planen vor Wien kommende Woche ein Antreten in Stockholm.

Auch im Hinblick auf das Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien am 19. November wäre ein Aufschwung aus ÖTV-Sicht wünschenswert. Wobei weder Misolic noch Ofner bei den Siegen über Finnland (4:0) und Ungarn (3:2) im Team gestanden sind.

