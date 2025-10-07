Vorteilswelt
Kein Rückzugsort etc.

Für jeden Fünften ist Wohnung Platz zum Schlafen

Leben
07.10.2025 11:33
Vor allem für junge Menschen und jene, die eine Wohnung suchen, ist das eigene Zuhause oft nicht ...
Vor allem für junge Menschen und jene, die eine Wohnung suchen, ist das eigene Zuhause oft nicht mehr als ein Platz zum Schlafen (Symbolbild).(Bild: kieferpix - stock.adobe.com)

Für die meisten befragten Österreicherinnen und Österreicher ist das eigene Zuhause ein Rückzugsort beziehungsweise ein Ort der Erholung. Für 18- bis 29-Jährige sowie Menschen auf Wohnungssuche ist es aber vor allem nur ein Platz zum Schlafen, wie eine neue Umfrage zeigt.

Das gaben 54 beziehungsweise 57 Prozent dieser Gruppen an. Insgesamt empfinden laut der ImmoScout24-Umfrage aber 96 Prozent ihr Zuhause als Ort der Geborgenheit und Erholung. Frauen legen darauf mehr Wert als Männer, ältere Menschen mehr als jüngere. Mehr als acht von zehn Befragten gestalten ihre Wohnung oder ihr Haus gerne individuell, auch hier mehr Frauen als Männer. Ungefähr jede dritte Person (34 Prozent) berücksichtigt dabei aktuelle Trends. Mit zunehmendem Alter lässt diese Begeisterung nach.

„Zuhause ist dort, wo wir unsere Batterien aufladen, uns geborgen fühlen und unsere Persönlichkeit sichtbar machen können. Für immer mehr Menschen wird es aber auch zum Symbol dafür, dass sie im Leben etwas erreicht haben“, sagte Markus Dejmek, Österreich-Geschäftsführer von ImmoScout24. 

Eigentum als persönlicher Erfolg
So hat in den vergangenen zehn Jahren etwa Eigentum als Prestigeobjekt an Bedeutung gewonnen. 2016 sah nur jede zweite Person darin ein Symbol des persönlichen Erfolgs, heute sind es bereits zwei Drittel. Besonders häufig haben diesen Gedanken Menschen, die bereits Eigentum besitzen, oder in einem Haus wohnen.

Für die Studie hat Integral Markt- und Meinungsforschung 1000 Menschen in Österreich zwischen 18 und 69 Jahren online befragt.



