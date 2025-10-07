Für jeden Fünften ist Wohnung Platz zum Schlafen

Das gaben 54 beziehungsweise 57 Prozent dieser Gruppen an. Insgesamt empfinden laut der ImmoScout24-Umfrage aber 96 Prozent ihr Zuhause als Ort der Geborgenheit und Erholung. Frauen legen darauf mehr Wert als Männer, ältere Menschen mehr als jüngere. Mehr als acht von zehn Befragten gestalten ihre Wohnung oder ihr Haus gerne individuell, auch hier mehr Frauen als Männer. Ungefähr jede dritte Person (34 Prozent) berücksichtigt dabei aktuelle Trends. Mit zunehmendem Alter lässt diese Begeisterung nach.