Fußballfest war für Imst nur teilweise ein Erfolg

Mit dem 0:1 im Spitzenspiel gegen Wacker Innsbruck haben die Imster-Kicker die Chance auf den Titel und Aufstieg in die 2. Liga verspielt. Nach Verlustpunkten liegt man bereits elf Zähler zurück. Einziger Lichtblick waren die knapp 4000 Fans beim Imster-Fußballfest. Seekirchen und Kuchl bleiben hingegen an Wacker dran. Bei uns gibt es die Highlights der Runde im Video.