Erotikshooting! Désirée Nick lässt Fans erröten

Neues Trash-TV-Traumpaar?

Überhaupt scheint es so, als habe sich längst das neue Traumpaar der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel gefunden. Denn während die meisten Promis im Rohbau darben, dürfen der 60-jährige Designer und die TV-Ikone in der Musterwohnung dem Luxus frönen.