Erotikshooting! Désirée Nick lässt Fans erröten

Trash-TV einfach mal ganz schamlos! Désirée Nick lässt bei „Promi Big Brother“ nichts anbrennen und rekelte sich gleich zum Start in erotischen Posen vor der Kamera von niemand Geringerem als Harald Glööckler. Wenn da mal die Fans nicht rot wurden ...
Mit einer Polaroidkamera ausgestattet sollten Désirée Nick und Harald Glööckler sich bei einem Fotoshooting von ihrer heißesten Seite zeigen: „Big Brother, how dirty you are!“, kommentiert die 69-Jährige und bewies gleich mal, dass sie seit ihrem „Playboy“-Shooting vor zwei Jahren nichts verlernt hat.
Mit Banane und ohne Schamgefühl
Schwups, schon fielen die Hüllen und die Nick schmiss sich in Pose. Mit Banane, Höschen, viel Körpereinsatz, aber in jedem Fall ohne Schamgefühl!
„Jede Paillette ein Beischlaf!“, säuselte Nick schließlich. Dass Harald Glööckler da drauflos knipst, was das Zeug hielt, versteht sich fast von selbst.
Neues Trash-TV-Traumpaar?
Überhaupt scheint es so, als habe sich längst das neue Traumpaar der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel gefunden. Denn während die meisten Promis im Rohbau darben, dürfen der 60-jährige Designer und die TV-Ikone in der Musterwohnung dem Luxus frönen.
„Ich dachte schon, es muss doch jemand aus der LGBTQ-Community aufkreuzen. Und mit dir braucht man nur eine Person, die deckt alles ab: Tucken, Tunten, Transen, Trinen, Schwuppen, Schwuletten und Schwulinskis. Und Homoletten. Und du weißt, dass das liebevoll gemeint ist“, begrüßte La Nick die Mode-Ikööne beim Einzug.
In der Musterwohnung ließen die beiden die Korken knallen, dazu servierte Glööckler seiner Mitbewohnerin ein Kompliment: „Désirée. Allein der Name ist ja schon Verführung.“
„Du gehst hier als Hete raus“
Und Nick hat große Pläne: „Mal gucken, ob ein Coming-out nicht auch verkehrt stattfinden kann“, überlegte sie. „Ob ich ihn wohl umkrempeln kann? Das wird ein abendfüllendes Programm.“
Bei einem Glas Schampus folgte sogleich ein erster zarter Kuss. „Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat“, prophezeite Désirée Nick – und erklärte Glööckler: „Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!“
