Illegale Prostituierte zockte jahrelang Staat ab

Einmal mehr konnte die polizeiliche Sondereinheit Sozialleistungsbetrug in Tirol einen krassen Fall aufdecken: Eine Tschechin, die in Innsbruck jahrelang illegale Wohnungsprostitution betrieben haben soll, kassierte abseits ihres geheimen Jobs Mindestsicherung. Der dadurch entstandene Schaden ist enorm – beträgt Zehntausende Euro!
Die Ermittlungen der Task Force „SOLBE“ waren umfangreich – letztlich aber von Erfolg gekrönt. Der verdächtigen Tschechin konnte schwerer gewerbsmäßiger Sozialleistungsbetrug nachgewiesen werden.
Verbotene Sexdienste in Wohnung
„Die Frau bezog zwischen Oktober 2022 und Juni 2025 eine bedarfsorientierte Mindestsicherung. Gleichzeitig konnte ihr nun nachgewiesen werden, dass sie schon jahrelang in ihrer Wohnung der illegalen Wohnungsprostitution nachgegangen ist“, schildern die Ermittler.
Dadurch konnte sie sich einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag erschleichen.
Die Ermittler
Dabei habe sie ein durchschnittliches monatliches „Einkommen“ von mehr als 1000 Euro lukriert. „Der Frau wird vorgeworfen, dieses Zusatzeinkommen gegenüber der Behörde bewusst verschwiegen zu haben, um in den Genuss der angeführten Sozialleistungen zu kommen“, so die Ermittler weiter.
Durch den mutmaßlich widerrechtlichen Bezug der Mindestsicherung sei ein Schaden in Höhe eines mittleren, fünfstelligen Eurobetrages entstanden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.