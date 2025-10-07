Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sozialgeld erschlichen

Illegale Prostituierte zockte jahrelang Staat ab

Tirol
07.10.2025 11:51
Die Prostituierte bezog Sozialgeld.
Die Prostituierte bezog Sozialgeld.(Bild: APA/Boris Roessler/DPA)

Einmal mehr konnte die polizeiliche Sondereinheit Sozialleistungsbetrug in Tirol einen krassen Fall aufdecken: Eine Tschechin, die in Innsbruck jahrelang illegale Wohnungsprostitution betrieben haben soll, kassierte abseits ihres geheimen Jobs Mindestsicherung. Der dadurch entstandene Schaden ist enorm – beträgt Zehntausende Euro!

0 Kommentare

Die Ermittlungen der Task Force „SOLBE“ waren umfangreich – letztlich aber von Erfolg gekrönt. Der verdächtigen Tschechin konnte schwerer gewerbsmäßiger Sozialleistungsbetrug nachgewiesen werden.

Verbotene Sexdienste in Wohnung
„Die Frau bezog zwischen Oktober 2022 und Juni 2025 eine bedarfsorientierte Mindestsicherung. Gleichzeitig konnte ihr nun nachgewiesen werden, dass sie schon jahrelang in ihrer Wohnung der illegalen Wohnungsprostitution nachgegangen ist“, schildern die Ermittler.

Zitat Icon

Dadurch konnte sie sich einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag erschleichen.

Die Ermittler

Dabei habe sie ein durchschnittliches monatliches „Einkommen“ von mehr als 1000 Euro lukriert. „Der Frau wird vorgeworfen, dieses Zusatzeinkommen gegenüber der Behörde bewusst verschwiegen zu haben, um in den Genuss der angeführten Sozialleistungen zu kommen“, so die Ermittler weiter. 

Lesen Sie auch:
60.000 Euro landeten illegal in den Händen des Gauners.
Neuer Fall in Tirol
Sozialbetrügereien in Millionenhöhe aufgedeckt
09.01.2025

Durch den mutmaßlich widerrechtlichen Bezug der Mindestsicherung sei ein Schaden in Höhe eines mittleren, fünfstelligen Eurobetrages entstanden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TirolInnsbruck
Mindestsicherung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf