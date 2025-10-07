Illegale Prostituierte zockte jahrelang Staat ab

Dabei habe sie ein durchschnittliches monatliches „Einkommen“ von mehr als 1000 Euro lukriert. „Der Frau wird vorgeworfen, dieses Zusatzeinkommen gegenüber der Behörde bewusst verschwiegen zu haben, um in den Genuss der angeführten Sozialleistungen zu kommen“, so die Ermittler weiter.