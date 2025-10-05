Selber Reifen wechseln: Da ist einiges zu beachten

Reifendruckkontrollsystem beachte

Moderne Autos haben fast alle ein Reifendruckkontrollsystem (RDKS). Dabei gibt es zwei Varianten: Passives System: erkennt Druckverlust über die Raddrehzahl. Nach dem Einstellen des Drucks muss es neu angelernt werden - meist per Knopfdruck oder übers Bordmenü. Aktives System: misst den Druck mit Sensoren in der Felge. Hier kann nach dem Räderwechsel eine Kalibrierung nötig sein. Ein kleines Gerät aus dem Zubehörhandel reicht meist aus, um das selbst zu erledigen.