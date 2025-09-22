Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!

Sprung an die Grenze des Machbaren

Für die Journalisten vor Ort fährt Basseng zwar keine neue Bestmarke, er zeigt aber, wozu der U9X fähig ist. Anstelle von 16 Zylindern, die einen donnernden Hall erzeugen, treibt ein leiser E-Antrieb den Wagen mit allerdings infernalisch lauten Windgeräuschen zweimal über 400 km/h. Von außen wirkt es fast schon surreal, wie schnell das Auto auf der nur wenige Kilometer langen Geraden vorbeirauscht, um sogleich vor der Steilkurve kräftig in die Eisen zu treten. Basseng erklärt, 400 km/h seien noch relativ einfach. Aber darüber hinaus wird es für Mensch und Material extrem. Auch die Steigerung von 472 auf 496 km/h sei kein kleiner Schritt, sondern ein Sprung an die Grenze des Machbaren.