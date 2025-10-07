Vorteilswelt
Töchter geben ihr Halt

Nicole Kidman zeigt ihre Trennungs-Frisur in Paris

Society International
07.10.2025 10:34
Nicole Kidman Hand in Hand mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret und mit neuer ...
Nicole Kidman Hand in Hand mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret und mit neuer Frisur bei der Chanel-Schau in Paris(Bild: AP/Christophe Ena)

Ein neuer Lebensabschnitt geht bei Frauen ja oft mit einer neuen Frisur einher. Und Nicole Kidman ist da keine Ausnahme! Die Schauspielerin zeigte sich nach dem Ehe-Aus mit Keith Urban nämlich mit frisch geschnittenen Stirnfransen – und familiärer Unterstützung – in Paris.

0 Kommentare

Daheim sitzen und Wunden lecken? Das kommt für Nicole Kidman nach dem Ehe-Aus mit Keith Urban nicht infrage! Erst in der letzten Woche reichte die Schauspielerin nach 19 Jahren Ehe die Scheidung vom Country-Star ein, am Montag zeigte sie sich in Paris erstmals wieder im großen Scheinwerferlicht.

Schnipp, schnapp!
Die 58-Jährige erschien nämlich zum großen Mode-Defilee der Marke Chanel in Paris und sorgte dort gleich für eine große Überraschung. Denn Kidman ließ sich nach dem Ehe-Aus einfach mal eine neue Frisur stehen und trägt jetzt einen modischen Pony, der ihr fransig in die Stirn fällt. Ein echter Hingucker!

Nicole Kidman posierte unter anderem mit Tochter Sunday Rose für die Fotografen.
Nicole Kidman posierte unter anderem mit Tochter Sunday Rose für die Fotografen.(Bild: AP/Christophe Ena)

Kidman kam zudem nicht allein auf den roten Teppich in Paris, sie brachte ihre Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) mit. Hand in Hand posierten die drei für die Fotografen. Ein deutliches Zeichen, dass Kidman in dieser schwierigen Zeit Halt bei ihren hübschen Töchtern findet.

Kidman zeigte tapferes Lächeln
Doch von der schwierigen Zeit, durch die sie in den letzten Wochen gehen musste, ließ sich Kidmann dennoch nichts anmerken. Tapfer lächelte sie all die Schlagzeilen rund um ihr Ehe-Aus weg und schickte den Fotografen Luftküsschen. 

Nicole Kidman zeigte sich als strahlender Single in Paris – Luftküsschen inklusive!
Nicole Kidman zeigte sich als strahlender Single in Paris – Luftküsschen inklusive!(Bild: AP/Christophe Ena)

Wie ein Insider kürzlich verriet, soll Kidman trotz des Liebes-Aus nach vorne blicken. „Sie ist natürlich traurig, aber macht mit ihrem Leben weiter – und sorgt vor allem dafür, dass es ihren Kindern gut geht.“

Lesen Sie auch:
Keith Urban und Nicole Kidman wollen nach dem Ehe-Aus alles zum Wohl ihrer Töchter tun, wie aus ...
Hat Urban schon Neue?
Blitz-Einigung – aber Kidman „fühlt sich betrogen“
01.10.2025
Ehe nicht zu retten
Nun ging‘s rasch: Kidman reichte die Scheidung ein
30.09.2025

Wie es heißt, sie die Trennung nicht von Kidman ausgegangen, im Gegenteil: Die Schauspielerin wollte um ihre Ehe kämpfen. Im Gegensatz zu Urban, der Gerüchten zufolge längst schon wieder frisch verliebt sein soll ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
