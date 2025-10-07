3,4 Millionen Euro für Christian Horners Affäre?

Britischen Berichten zufolge darf sich Fiona Hewitson, die im März 2024 durch eine Affäre mit dem damaligen Red-Bull-Teamchef Christian Horner in die Schlagzeilen geraten war, über eine ordentliche Summe Geld freuen. Wie die „Daily Mail“ etwa schreibt, verlässt die Assistentin den österreichischen Rennstall endgültig und kassiert dafür eine Abfindung in der Höhe von drei Millionen Pfund (rund 3,4 Mio. Euro).
Zu Beginn der Formel-1-Saison war Horner für Wirbel gesorgt, nachdem die Affäre zu seiner Assistentin aufgeflogen war. Teaminterne Untersuchungen blieben für den Teamchef vorerst ohne Folgen, im Juli 2025 trennte sich Red Bull Racing nun jedoch von dem Briten.
Auch Hewitson hatte sich vorerst aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen, tauchte beim Grand Prix in Monza allerdings überraschend an der Seite von Cadillac-Boss Dan Towriss auf. Auch in Singapur war sie in der Boxengasse vor Ort.
Kommentare
