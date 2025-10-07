3,4 Millionen Euro für Christian Horners Affäre?

Britischen Berichten zufolge darf sich Fiona Hewitson, die im März 2024 durch eine Affäre mit dem damaligen Red-Bull-Teamchef Christian Horner in die Schlagzeilen geraten war, über eine ordentliche Summe Geld freuen. Wie die „Daily Mail“ etwa schreibt, verlässt die Assistentin den österreichischen Rennstall endgültig und kassiert dafür eine Abfindung in der Höhe von drei Millionen Pfund (rund 3,4 Mio. Euro).