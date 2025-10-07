Vorteilswelt
Brisanter Bericht

3,4 Millionen Euro für Christian Horners Affäre?

Formel 1
07.10.2025 10:35
Im Juli trennte sich Red Bull Racing von Teamchef Christian Horner.
Im Juli trennte sich Red Bull Racing von Teamchef Christian Horner.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Britischen Berichten zufolge darf sich Fiona Hewitson, die im März 2024 durch eine Affäre mit dem damaligen Red-Bull-Teamchef Christian Horner in die Schlagzeilen geraten war, über eine ordentliche Summe Geld freuen. Wie die „Daily Mail“ etwa schreibt, verlässt die Assistentin den österreichischen Rennstall endgültig und kassiert dafür eine Abfindung in der Höhe von drei Millionen Pfund (rund 3,4 Mio. Euro).

Zu Beginn der Formel-1-Saison war Horner für Wirbel gesorgt, nachdem die Affäre zu seiner Assistentin aufgeflogen war. Teaminterne Untersuchungen blieben für den Teamchef vorerst ohne Folgen, im Juli 2025 trennte sich Red Bull Racing nun jedoch von dem Briten.

Lesen Sie auch:
Dan Towriss, der CEO des Cadillac-Teams, stellte Fiona Hewitson (li.) ein. Sie war zuvor ...
Große Überraschung
Brisant! Affäre von Horner zurück in der Formel 1
08.09.2025

Auch Hewitson hatte sich vorerst aus der Motorsport-Königsklasse zurückgezogen, tauchte beim Grand Prix in Monza allerdings überraschend an der Seite von Cadillac-Boss Dan Towriss auf. Auch in Singapur war sie in der Boxengasse vor Ort. 

