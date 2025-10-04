Jetzt bekommen sogar Ski einen Elektroantrieb

Für das E-Skimo-System gibt es eine Webseite mit einer Vorbestelloption. Wer Interesse hat, muss zunächst eine Anzahlung von 240 Schweizer Franken leisten, um sich ein Exemplar der auf 99 Stück limitierten „Launch Edition” zu sichern. Bei Erhalt des Zuschlags werden insgesamt 4500 Franken fällig. Umgerechnet und inklusive unserer Mehrwertsteuer sowie Versandkosten sind es rund 6000 Euro. Zum Vergleich: Konventionelle Tourenski-Sets mit Bindung und Fellen kosten zwischen 500 und 1000 Euro.