Freiheit pur: BMW bringt Roller ohne Helmpflicht!

Déjà-vu: Der Geist des BMW C1

Kenner zucken jetzt sofort: Moment, das hatten wir doch schon mal! Richtig. Vor rund 25 Jahren hat BMW mit dem C1 den Versuch gestartet, Rollerfahren alltagstauglich und sicher zu machen – mit Dach, Überrollkäfig, Gurt und der Sensation: keine Helmpflicht. Damals ein veritabler Aufreger, technisch spannend, kommerziell aber ein Flop. Heute gilt der C1 als Kultmobil seiner Zeit – und genau auf dieses Prinzip knüpft der Vision CE an.