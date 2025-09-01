Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

C1 lässt grüßen

Freiheit pur: BMW bringt Roller ohne Helmpflicht!

Motor
01.09.2025 17:35
(Bild: BMW)

Er war seiner Zeit voraus, der BMW C1 mit Dach und Sicherheitsgurt. Der Beifahrer/Sozius saß dahinter im Freien, der Erfolg war überschaubar. Nun zeigt BMW das Konzept eines Nachfolgers: elektrisch angetrieben und ein ideales Transportmittel für überfüllte Städte. Freiheit im rollenden Käfig, sozusagen.

0 Kommentare

BMW macht auf der IAA Mobility 2025 klar, dass sie das Thema urbane Elektromobilität nicht nur weiterdenken, sondern gleich wieder neu definieren wollen. Das Motorrad Vision CE ist ein elektrischer Scooter – aber einer, der es faustdick hinter den Ohren hat: emissionsfrei, vernetzt, futuristisch. Und vor allem: Er bringt etwas zurück, das viele schon fast vergessen hatten – Zweiradfahren ohne Helm und Lederjacke.

Déjà-vu: Der Geist des BMW C1
Kenner zucken jetzt sofort: Moment, das hatten wir doch schon mal! Richtig. Vor rund 25 Jahren hat BMW mit dem C1 den Versuch gestartet, Rollerfahren alltagstauglich und sicher zu machen – mit Dach, Überrollkäfig, Gurt und der Sensation: keine Helmpflicht. Damals ein veritabler Aufreger, technisch spannend, kommerziell aber ein Flop. Heute gilt der C1 als Kultmobil seiner Zeit – und genau auf dieses Prinzip knüpft der Vision CE an.

Ein Metallkäfig schützt den Fahrer. Zusammen mit Gurt und spezieller Sitzkonstruktion soll das Konzept so sicher sein, dass Helm und Funktionskleidung entfallen können. BMW verkauft es als neues Freiheitsgefühl: Wind im Gesicht, Schutz im Rücken.

(Bild: BMW)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)

Technik trifft Design
Natürlich kommt der Vision CE voll elektrisch. Ein langer Radstand, klare Linien, Aluminium-Details, mattweiß mit schwarzen Kontrasten und ein paar neonrote Details als Blickfang - optisch wirkt das Ganze wie ein Designerstück fürs Großstadt-Loft, nur eben mit Rädern. Selbst das Balancieren übernimmt der Roller auf Wunsch allein, er stellt sich im Stand selbst aufrecht. Ist halt nur ein Konzept.

Innen drin – so weit man bei einem Scooter davon reden kann - setzen die Münchner auf Hightech. Vernetzung, smarte Features, Varianten für verschiedene Einsatzzwecke: vom schicken Cityflitzer bis zum lässigen Commuter.

Rückblick und Ausblick
Ganz neu ist das Spielfeld für BMW nicht. Schon 2014 gab es den ersten E-Scooter C evolution, 2022 folgte der kantige CE 04, der bis heute weltweit Marktführer in seinem Segment ist. 2024 kam der CE 02, eher Spielzeug und Style-Ikone als klassisches Motorrad. Der Vision CE soll nun die Krönung werden - ein Showcar mit Ansage: urbane Mobilität geht auch ohne Lederkombi und Schweißperlen unterm Helm.

Ob daraus tatsächlich ein Serienmodell wird, bleibt offen. Offiziell. Aber klar ist: BMW will wieder Vorreiter sein, so wie einst mit dem C1 – nur diesmal hoffentlich mit mehr Erfolg.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Über 470 km/h!
BYD pulverisiert Speed-Rekord für Elektroautos
800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
189.095 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
180.296 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
121.248 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2394 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1572 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1201 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Motor
C1 lässt grüßen
Freiheit pur: BMW bringt Roller ohne Helmpflicht!
Bald wie Verbrenner?
Preisgefälle schrumpft: E-Autos werden billiger
Teurer Schaden droht
Bei Fehlbetankung diesen Fehler vermeiden!
Wiederauferstanden
Volvo XC70: Plug-in-Hybrid mit Mega-Reichweite
Power & Reichweite
Tesla bringt Performance-Version des Model Y

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf