Griechische Regierung kürzt bei Asylberechtigten

Die Unterstützungszahlen würden künftig nur noch das „absolut Notwendige“ abdecken. Die freigewordenen Mittel sollen stattdessen in Programme zur Arbeitsintegration und zum Erlernen der griechischen Sprache fließen. Diese Maßnahmen seien im Einklang mit europäischen Vorgaben, sagte die konservative Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis. Griechenland solle als Zielland für Migrantinnen und Migranten weniger attraktiv werden.