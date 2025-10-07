Griechische Regierung kürzt bei Asylberechtigten

Die griechische Regierung will Sozialleistungen für Asylberechtigte massiv kürzen. Ein Programm, das unter anderem Mietzuschüsse enthält, wird komplett eingestellt. „Wer künftig Asyl erhält, wird nicht mehr mit Dauersubventionen leben, sondern durch Arbeit in die Gesellschaft integriert“, sagte Migrationsminister Thanos Plevris
Die Unterstützungszahlen würden künftig nur noch das „absolut Notwendige“ abdecken. Die freigewordenen Mittel sollen stattdessen in Programme zur Arbeitsintegration und zum Erlernen der griechischen Sprache fließen. Diese Maßnahmen seien im Einklang mit europäischen Vorgaben, sagte die konservative Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis. Griechenland solle als Zielland für Migrantinnen und Migranten weniger attraktiv werden.
Auch die Staatsausgaben will die Regierung senken. Bei den Asylleistungen ist eine Reduktion um fast 30 Prozent geplant, von 400 Millionen auf 288 Millionen Euro jährlich. Betroffen sind Asylberechtigte.
Asylwerberinnen und Asylwerber, die abgelehnt werden, müssen künftig mit drei Jahren Haft rechnen, wenn sie nicht freiwillig ausreisen. Eine Aussetzung oder Umwandlung ist aber möglich, wenn die Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer zurückkehren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.