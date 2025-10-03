Vorteilswelt
Erste Einblicke

Neuer Porsche Cayenne: Ist das alles zu digital?

Motor
03.10.2025 10:30
So viel Display-Fläche gab es noch in keinem Porsche.
So viel Display-Fläche gab es noch in keinem Porsche.(Bild: Porsche)

Riesige OLED-Bildschirme, Augmented-Reality-Head-up-Display und eine neue Flächenheizung: Porsche gibt erstmals den Blick frei auf die digitale Luxuslounge des kommenden Cayenne Electric.

Bislang zeigte Porsche den für 2026 angekündigten Cayenne Electric nur im Tarnkleid. Nun gewährt der Sportwagenhersteller erstmals Einblicke ins Interieur des Elektro-SUVs und präsentiert einige technische und gestalterische Höhepunkte.

Zentraler Blickfang ist das sogenannte Flow Display, der bislang größte Displayverbund in einem Porsche. Im Zentrum befindet sich ein geschwungenes OLED-Panel, das nahtlos in die Mittelkonsole übergeht und sich optional um ein 15 Zoll großes Beifahrerdisplay erweitern lässt. Der Fahrer profitiert von einem Kombiinstrument mit 14-Zoll-OLED-Screen sowie einem 87 Zoll großen Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion. Dank klarer Menüführung und KI-gestütztem Sprachassistenten sollen Bedienung und Darstellung intuitiv ausfallen.

Mithilfe der neuen Themes-App können Nutzer die Farbgestaltung sämtlicher digitaler Flächen verändern. Es stehen fünf Voreinstellungen bereit, mit denen sich die Innenraumoptik stark variieren lässt. Hinzu kommen zahlreiche Streaming- und Gaming-Optionen. Das Angebot wird durch elektrisch verstellbare Fondsitze, zahlreiche Interieur-Kombinationen sowie die Option, über die Exclusive Manufaktur oder das Sonderwunsch-Programm individuelle Lösungen umzusetzen, ergänzt. Eine Neuheit bei Porsche ist die Flächenheizung, die neben den Sitzen auch die Armauflagen und Paneele erwärmt.

(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)
(Bild: Porsche)

Ein weiteres Highlight ist das größte Glasdach, das je in einem Porsche verwendet wurde. Das Panoramaelement mit „Sunshine Control“ lässt sich im vorderen Bereich öffnen und über eine elektrochromatische Flüssigkristallschicht stufenweise abdunkeln.

Der Porsche Digital Key verwandelt Smartphone und Smartwatch in einen Fahrzeugschlüssel und ermöglicht mittels UWB-Technik ein automatisches Ver- und Entriegeln. Der Schlüssel lässt sich in der Wallet-App hinterlegen und mit bis zu sieben weiteren Nutzern teilen.

Lesen Sie auch:
Ladepad in der Garage
Porsche macht’s kabellos: Cayenne lädt induktiv
04.09.2025
Richard Hammond dabei
Porsches E-Cayenne holt schon jetzt zwei Rekorde
08.07.2025

Zum Marktstart Anfang 2026 sollen mehrere Leistungsstufen des Cayenne Electric verfügbar sein. Das Topmodell wird mit mehr als 1000 PS und einem Sprintwert unter drei Sekunden angekündigt. Die 113-kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 600 Kilometern und lädt mit bis zu 400 kW Gleichstromleistung.

