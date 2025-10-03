Neuer Porsche Cayenne: Ist das alles zu digital?

Mithilfe der neuen Themes-App können Nutzer die Farbgestaltung sämtlicher digitaler Flächen verändern. Es stehen fünf Voreinstellungen bereit, mit denen sich die Innenraumoptik stark variieren lässt. Hinzu kommen zahlreiche Streaming- und Gaming-Optionen. Das Angebot wird durch elektrisch verstellbare Fondsitze, zahlreiche Interieur-Kombinationen sowie die Option, über die Exclusive Manufaktur oder das Sonderwunsch-Programm individuelle Lösungen umzusetzen, ergänzt. Eine Neuheit bei Porsche ist die Flächenheizung, die neben den Sitzen auch die Armauflagen und Paneele erwärmt.