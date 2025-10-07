Drei Frauen überfallen 20-Jährige in Wohnung

Laut Polizei klopfte es gegen 16 Uhr an der Tür in der Gschwandnergasse. Als die junge Frau öffnete, stürmten plötzlich drei Frauen hinein. Die Angreiferinnen sollen ihr an den Haaren gezogen, sie geschlagen und ihr anschließend 800 Euro Bargeld gestohlen haben.