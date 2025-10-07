Drei Frauen überfallen 20-Jährige in Wohnung

Brutaler Überfall in Wien-Hernals: Eine 20-jährige Frau ist am Montagnachmittag in ihrer eigenen Wohnung von drei Täterinnen attackiert und ausgeraubt worden
Laut Polizei klopfte es gegen 16 Uhr an der Tür in der Gschwandnergasse. Als die junge Frau öffnete, stürmten plötzlich drei Frauen hinein. Die Angreiferinnen sollen ihr an den Haaren gezogen, sie geschlagen und ihr anschließend 800 Euro Bargeld gestohlen haben.
Kennzeichen notiert
Danach flüchteten sie in einem Auto. Das Opfer blieb zwar geschockt, reagierte aber geistesgegenwärtig. Sie notierte sich das Kennzeichen und alarmierte sofort die Polizei.
Verdächtige festgenommen
Nur kurze Zeit später fiel einer Streife das Fluchtfahrzeug auf – die drei mutmaßlichen Täterinnen, zwei 24-Jährige und eine 15-Jährige, wurden festgenommen.
