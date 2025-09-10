1050 PS für die Zukunft und das große Vermächtnis

Wer sich noch an den Testarossa von 1984 erinnert, der weiß: Dieses Auto war mehr als nur ein Ferrari – es war ein Popkultur-Phänomen. Nun trägt eine neue Generation das ikonische „rote Ventildeckel“-Erbe in die Gegenwart. Und wie! Mit unfassbaren 1050 PS Systemleistung ist der neue 849 Testarossa der stärkste Serien-Ferrari aller Zeiten. Der V8-Biturbo allein stemmt 830 PS, dazu gesellen sich drei Elektromotoren mit weiteren 220 PS. Macht zusammen: Rennwagen-Niveau für die Straße.