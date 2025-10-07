Der ehemalige Premier des Landes, Mateusz Morawiecki, zeigte sich ebenfalls entrüstet: „Angela Merkels unüberlegtes Interview hat bewiesen, dass sie eine der für Europa schädlichsten deutschen Politikerinnen des letzten Jahrhunderts ist.“ Sein damaliger Sprecher zeterte: „Diese absurde Argumentation zeigt, wie tief der Pro-Russlandismus in der deutschen Politik verwurzelt ist. Es ist nicht mehr nur die SPD und der ehemalige Bundeskanzler Schröder, sondern, wie man sieht, auch die ehemalige Bundeskanzlerin der CDU.“ Direkte Gespräche mit dem Kreml hätten nichts gebracht, sondern Angst der EU nach außen signalisiert, ist Piotr Müller überzeugt.