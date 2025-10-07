Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Russische Agentin“

Polen und Balten über Merkel-Interview entsetzt

Außenpolitik
07.10.2025 11:14
(Bild: EPA/HAYOUNG JEON)

Ein Interview der deutschen Ex-Kanzlerin Angela Merkel gegenüber einem ungarischen Online-Medium hat scharfe Kritik geerntet. Dort meinte die 71-Jährige, dass im Jahr 2021 Polen und die baltischen Staaten „direkte Gespräche“ mit Russlands Präsident Wladimir Putin über den Ukraine-Konflikt blockiert hätten und gab dieser „Angst vor Putin“ eine Mitschuld für den Ausbruch des Krieges. Polens ehemaliger Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak bezeichnete Merkels Aussagen als „dumm und schädlich“.

0 Kommentare

Der ehemalige Premier des Landes, Mateusz Morawiecki, zeigte sich ebenfalls entrüstet: „Angela Merkels unüberlegtes Interview hat bewiesen, dass sie eine der für Europa schädlichsten deutschen Politikerinnen des letzten Jahrhunderts ist.“ Sein damaliger Sprecher zeterte: „Diese absurde Argumentation zeigt, wie tief der Pro-Russlandismus in der deutschen Politik verwurzelt ist. Es ist nicht mehr nur die SPD und der ehemalige Bundeskanzler Schröder, sondern, wie man sieht, auch die ehemalige Bundeskanzlerin der CDU.“ Direkte Gespräche mit dem Kreml hätten nichts gebracht, sondern Angst der EU nach außen signalisiert, ist Piotr Müller überzeugt.

Estland: „Merkel hat sich verkalkuliert“
Estlands Außenminister Margus Tsahkna sieht nur einen einzigen Schuldigen: Wladimir Putin. Der Westen habe leider viel zu lange die Warnungen aus dem Baltikum ignoriert. Merkel habe sich bei der wirtschaftlichen Kooperation mit Putin verkalkuliert, so der Minister.

Für den ehemaligen lettischen Außen- und Verteidigungsminister Artis Pabriks klang die deutsche Politikerin, die von Medien während ihrer Amtszeit mehrmals zur mächtigsten Frau der Welt gekürt worden war, „wie eine russische Propaganda-Agentin“.

Lesen Sie auch:
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
06.10.2025
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
07.10.2025
EU sucht neue Mittel
Russische Zentralbankgelder als Ukraine-Hilfe
06.10.2025
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
05.10.2025

Merkel-Sprecherin: „Ihre Aussagen sind nicht neu“
Eine Sprecherin Merkels teilte am Montag auf Anfrage mit, die Aussagen der früheren Kanzlerin seien „nicht neu“. Bei einer Veranstaltung im Juni 2022 habe sie sich bereits entsprechend zur Lage im Juni 2021 geäußert. Die Haltung der baltischen Staaten und Polen zu einem Dialog mit Putin erwähnte sie damals aber nicht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Außenpolitik
„Russische Agentin“
Polen und Balten über Merkel-Interview entsetzt
Weniger Sozialleistung
Griechische Regierung kürzt bei Asylberechtigten
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
Platz drei in der EU
Österreich unter Ländern mit strengstem Sparkurs
Prüfung läuft
Wahl-Russe Marsalek bald kein Österreicher mehr?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf