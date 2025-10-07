Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauer um TV-Liebling

Schauspielerin Lotte Ledl mit 95 Jahren gestorben

Adabei Österreich
07.10.2025 11:34
Trauer um Lotte Ledl: Die Schauspielerin ist im Alter von 95 Jahren verstorben.
Trauer um Lotte Ledl: Die Schauspielerin ist im Alter von 95 Jahren verstorben.(Bild: Starpix / picturedesk.com)

Die österreichische Theater- und Filmschauspielerin Lotte Ledl ist tot. Wie ihr Sohn Alexander Riff der APA mitteilte, verstarb die Kammerschauspielerin am Sonntag im Alter von 95 Jahren.

0 Kommentare

In ihrer langen Theaterkarriere war die am 16. März 1930 in Wien Geborene bei den Festspielen in Recklinghausen, Bregenz und Salzburg zu sehen und erarbeitete sich ein Repertoire, das von den österreichischen Klassikern wie Nestroy und Schnitzler über Goldoni, Lessing bis zu Brecht und Shakespeare reicht.

Zugleich führten sie Auslandsgastspiele in zahlreiche Hauptstädte, weshalb sich Ledls berufliche Vita von Paris bis Helsinki, von Stockholm bis Bangkok erstreckte. Bis ins hohe Alter stand sie auf der Bühne, etwa 2011 als Göttin Fortuna in „Lumpazivagabundus“ im Theater in der Josefstadt oder 2019 bei den Festspielen Berndorf in „Katzenzungen“.

Lotte Ledl stand bis ins hohe Alter auf der Bühne.
Lotte Ledl stand bis ins hohe Alter auf der Bühne.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

„Bösartige“ Rollen
Parallel zu ihrer Theaterkarriere war Ledl in den 1950ern und 1960ern in cineastischen Arbeiten wie „Dort oben, wo die Alpen glühen“, „Holiday am Wörthersee“, „Der Jungfrauenkrieg“ oder „Mein Vater, der Affe und ich“ zu sehen, aber auch in Volker Schlöndorffs „Der junge Törless“, wo sie die Rolle der Gastwirtin spielte.

Insgesamt hatte die Wienerin dabei selten die Rolle der liebreizenden Schönheit inne, sondern war oftmals die neidische Rivalin, grantige Ehefrau oder boshafte Nachbarin – ein Rollenbild, das sich auch über weite Strecken von Ledls Fernsehkarriere hielt.

Köchin in „Schlosshotel Orth“
Vom „Derrick“ über „Der Alte“, vom „Tatort“ über „Kommissar Rex“ bis zum „Heiteren Bezirksgericht“ war Ledl stets zur Stelle, wenn Recht im TV gebrochen oder gesprochen wurde.

Mit ihrer Rolle der Köchin Anna Kofler in der Erfolgsserie „Schlosshotel Orth“ spielte sich ...
Mit ihrer Rolle der Köchin Anna Kofler in der Erfolgsserie „Schlosshotel Orth“ spielte sich Lotte Ledl in die Herzen der TV-Zuschauer.(Bild: Milenko Badzic / First Look / picturedesk.com)

Ab 1996 schließlich trat sie dann mit dem Part der Köchin Anna Kofler in der Erfolgsserie „Schlosshotel Orth“ ihre bis heute wohl populärste Rolle an. All das führte 2019 zur Krönung als Kammerschauspielerin, was die damals 89-Jährige mit einem lakonischen: „Es freut mich, zu den jüngsten Kammerschauspielerinnen zu gehören“ quittierte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Adabei Österreich
Tiroler Promi-Wirtin:
„Anfangs konnte ich mir zehn Handtücher leisten“
Trauer um TV-Liebling
Schauspielerin Lotte Ledl mit 95 Jahren gestorben
Verliebt in Wien
Warum Priscilla Presley bald wieder antanzt
Exotik in Thailand
Die Schneider mit sanften Riesen auf Tuchfühlung
„9 Plätze – 9 Schätze“
Diese Promis kämpfen für Bundesland-Finalisten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf