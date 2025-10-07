Schauspielerin Lotte Ledl mit 95 Jahren gestorben

Ab 1996 schließlich trat sie dann mit dem Part der Köchin Anna Kofler in der Erfolgsserie „Schlosshotel Orth“ ihre bis heute wohl populärste Rolle an. All das führte 2019 zur Krönung als Kammerschauspielerin, was die damals 89-Jährige mit einem lakonischen: „Es freut mich, zu den jüngsten Kammerschauspielerinnen zu gehören“ quittierte.