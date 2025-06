BMW R 1300 RT: Luxus-Tourer mit Wunderfahrwerk

Wunderfahrwerk DCA (Dynamic Chassis Adaption)

Zum spielerischen Einlenkverhalten und der Freude am Kurvenfahren trägt u.a. das (natürlich aufpreispflichtige) – nennen wir es – Wunderfahrwerk bei. In den dynamischen Fahrmodi hebt es die Front der R 1300 RT um 10 mm an, das Heck um 33 mm. Das passiert aber nicht, um mehr Bodenfreiheit zu erhalten, sondern weil dadurch dank der speziellen Telelever-Geometrie der Lenkkopfwinkel steiler wird. Das wiederum führt zu einem kürzeren Nachlauf und damit zu mehr Wendigkeit.