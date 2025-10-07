Dornauer und  die SPÖ-Krise

Was ist aus der altehrwürdigen österreichischen Sozialdemokratie geworden. Zweimal, 1918 und 1945, stand sie in der Person von Karl Renner an der Wiege der Republik. Unter Bruno Kreisky hatte sie über eineinhalb Jahrzehnte absolute Mehrheiten. Und gemeinsam mit der Volkspartei bildete sie in Form der alten großen Koalition den Stützpfeiler der Zweiten Republik.
Heute dümpelt sie in den Umfragen trotz Regierungsbeteiligung bei 20 Prozent herum, zerrissen durch interne Querelen und den Verlust prominenter Exponenten wie zuletzt des Tirolers Georg Dornauer.
EINERSEITS ist das Schrumpfen von Traditionsparteien im europäischen Vergleich nichts Außergewöhnliches und die Sozialdemokratie bekanntlich überhaupt in der Sinnkrise.
ANDERERSEITS ist die Krise der heimischen SPÖ schon von besonderer Qualität. Da ist der Burgenländer Doskozil, der beständig gegen die Parteizentrale opponiert. Die neuen Parteichefs in Kärnten und in der Steiermark, Fellner und Lercher, die im Gegensatz zur Parteilinie erklären, sehr wohl mit den Freiheitlichen kooperieren zu können. Und dann auch noch der Abschied von prominenten Vertretern, wie es der Tiroler Dornauer ist, die sogar mit einem Anschluss an die FPÖ liebäugeln.
Die traditionelle Wählerschaft der Sozialdemokratie, die einstige Arbeiterklasse, ist ohnedies bereits weitgehend zu den Freiheitlichen abgewandert. Folgen nun auch noch die Spitzenfunktionäre?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.