Dornauer und  die SPÖ-Krise

ANDERERSEITS ist die Krise der heimischen SPÖ schon von besonderer Qualität. Da ist der Burgenländer Doskozil, der beständig gegen die Parteizentrale opponiert. Die neuen Parteichefs in Kärnten und in der Steiermark, Fellner und Lercher, die im Gegensatz zur Parteilinie erklären, sehr wohl mit den Freiheitlichen kooperieren zu können. Und dann auch noch der Abschied von prominenten Vertretern, wie es der Tiroler Dornauer ist, die sogar mit einem Anschluss an die FPÖ liebäugeln.