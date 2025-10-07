Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Dornauer und  die SPÖ-Krise

Kolumnen
07.10.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone": Andreas Mölzer
Was ist aus der altehrwürdigen österreichischen Sozialdemokratie geworden. Zweimal, 1918 und 1945, stand sie in der Person von Karl Renner an der Wiege der Republik. Unter Bruno Kreisky hatte sie über eineinhalb Jahrzehnte absolute Mehrheiten. Und gemeinsam mit der Volkspartei bildete sie in Form der alten großen Koalition den Stützpfeiler der Zweiten Republik.

Heute dümpelt sie in den Umfragen trotz Regierungsbeteiligung bei 20 Prozent herum, zerrissen durch interne Querelen und den Verlust prominenter Exponenten wie zuletzt des Tirolers Georg Dornauer.

EINERSEITS ist das Schrumpfen von Traditionsparteien im europäischen Vergleich nichts Außergewöhnliches und die Sozialdemokratie bekanntlich überhaupt in der Sinnkrise.

ANDERERSEITS ist die Krise der heimischen SPÖ schon von besonderer Qualität. Da ist der Burgenländer Doskozil, der beständig gegen die Parteizentrale opponiert. Die neuen Parteichefs in Kärnten und in der Steiermark, Fellner und Lercher, die im Gegensatz zur Parteilinie erklären, sehr wohl mit den Freiheitlichen kooperieren zu können. Und dann auch noch der Abschied von prominenten Vertretern, wie es der Tiroler Dornauer ist, die sogar mit einem Anschluss an die FPÖ liebäugeln.

Die traditionelle Wählerschaft der Sozialdemokratie, die einstige Arbeiterklasse, ist ohnedies bereits weitgehend zu den Freiheitlichen abgewandert. Folgen nun auch noch die Spitzenfunktionäre?

Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
