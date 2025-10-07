Nobelpreisgewinner erfuhr spät von seinem Erfolg

Forscherin skeptisch über nächtlichen Anruf

Auch seine Kollegin Brunkow dürfte nicht erwartet haben, den Nobelpreis zu gewinnen. Als das Karolinska-Institut in Stockholm sie anrief, um darüber zu informieren, vermutete sie wegen schwedischen Telefonnummer einen Span-Anruf. Zu dieser Zeit war es in den USA mitten in der Nacht. Sie ging nicht ans Telefon und schaltete es anschließend aus, um ungestört weiterschlafen zu können.