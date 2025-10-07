Hütter? „Er weiß, dass seine Tage gezählt sind“

Adi Hütter steht in Monaco vor dem Aus! „Der 55-jährige Österreicher weiß, dass seine Tage im Fürstentum gezählt sind“, schreibt die französische Presse am Dienstag.
Am Montag leitete Adi Hütter noch das Training der AS Monaco, die Zeitung „L‘Équipe“ meint jedoch, einen „melancholischen Gesichtsausdruck“ beim Coach erkannt zu haben. Es ist zudem die Rede davon, dass er bereits eine „Abschiedsbotschaft“ an die Mannschaft gerichtet habe.
Schon zuvor hatten Berichte rund um die Zukunft von Hütter für Aufsehen gesorgt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befasse sich der Klub aus der französischen Ligue 1 mit Alternativen für den Vorarlberger.
Nur drei Punkte hinter der Spitze
Angesichts der sportlichen Situation der Monegassen mutet die Debatte um Hütter ein wenig grotesk an. Der Klub aus dem Fürstentum liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf.
Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren. Hütter, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.
