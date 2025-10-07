Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es droht der Rauswurf

Hütter? „Er weiß, dass seine Tage gezählt sind“

Fußball International
07.10.2025 10:47
Adi Hütter droht der Rauswurf.
Adi Hütter droht der Rauswurf.(Bild: AFP/APA/Lou BENOIST)

Adi Hütter steht in Monaco vor dem Aus! „Der 55-jährige Österreicher weiß, dass seine Tage im Fürstentum gezählt sind“, schreibt die französische Presse am Dienstag.

0 Kommentare

Am Montag leitete Adi Hütter noch das Training der AS Monaco, die Zeitung „L‘Équipe“ meint jedoch, einen „melancholischen Gesichtsausdruck“ beim Coach erkannt zu haben. Es ist zudem die Rede davon, dass er bereits eine „Abschiedsbotschaft“ an die Mannschaft gerichtet habe.

Adi Hütter
Adi Hütter(Bild: AFP/APA/Frederic DIDES)

Schon zuvor hatten Berichte rund um die Zukunft von Hütter für Aufsehen gesorgt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befasse sich der Klub aus der französischen Ligue 1 mit Alternativen für den Vorarlberger.

Lesen Sie auch:
Adi Hütter
Überraschung
Hütter vor Rausschmiss? Verein sucht Nachfolger
06.10.2025

Nur drei Punkte hinter der Spitze
Angesichts der sportlichen Situation der Monegassen mutet die Debatte um Hütter ein wenig grotesk an. Der Klub aus dem Fürstentum liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf.

Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren. Hütter, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
158.462 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.081 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
128.658 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1418 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1236 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Fußball International
Es droht der Rauswurf
Hütter? „Er weiß, dass seine Tage gezählt sind“
Austria-Trainer Helm:
„Derbysieg und Fans haben brutal Energie gegeben“
Reisepass gestohlen
„Das ist bedauerlich!“ Teamspieler verpasst Abflug
Zittert um Rekord
Polster: ÖFB? „Hoffe, dass Irrtum korrigiert wird“
WM-Qualifikation
Bitterer Ausfall bei härtestem ÖFB-Kontrahenten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf