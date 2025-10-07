Schweizer entwickeln kompostierbare Leiterplatte

Der Ausgangsstoff für das Trägermaterial ist eine natürliche Mischung aus Cellulose mit etwas Lignin. Streng genommen handelt es sich dabei um ein Abfallprodukt. Forschende in den Niederlanden hätten ein Verfahren entwickelt, um die Rohstoffe Lignin und Hemicellulose aus dem Holz zu extrahieren, erklärte Thomas Geiger, Leiter des Forschungsteams, in einer Aussendung. „Was bleibt, ist die bräunliche Lignocellulose, für die es bisher keine Verwendung gab.“