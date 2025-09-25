Warum die „anTON SF“ zu überraschen weiß

Schätzungsweise 14 Milliarden (!) Fotos werden tagtäglich über soziale Medien und Messengerdienste geteilt – mehr als 94 Prozent davon, laut Zahlen von photutorial.com, per Smartphone. Zum einen, weil es bequem ist, zum anderen, weil die Geräte mit ihren Drei- oder gar Vierfach-Kameras stets gestochen scharfe, hochauflösende und zumeist perfekt belichtete Aufnahmen produzieren. Ein Blick auf Instagram & Co. jedoch zeigt: Vielen der Aufnahmen fehlt etwas – sie sind zu schön, um wahr zu sein, inszeniert bis ins kleinste Detail.