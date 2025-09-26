Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minister schwenkt um

Lobau-Wende: Kommt jetzt auch A9-Ausbau bei Graz?

Steiermark
26.09.2025 18:20
Neue Hoffnung für den A9-Ausbau? Claudia Holzer pocht auf ein Bekenntnis durch Minister Peter ...
Neue Hoffnung für den A9-Ausbau? Claudia Holzer pocht auf ein Bekenntnis durch Minister Peter Hanke.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Mario Urbantschitsch)

Nach dem grünen Licht von SPÖ-Infrastrukturminister Peter Hanke zum Bau des Lobautunnels stehen auch andere Straßenprojekte, die von seiner grünen Vorgängerin Leonore Gewessler abgedreht wurden, wieder im Fokus. Die Steiermark pocht einmal mehr auf die dritte Spur bei der A9, der Pyhrnautobahn, südlich von Graz.

0 Kommentare

Sie ist einer jener Schauplätze, an denen sich die politischen Debatten der vergangenen Jahre mitunter heftig entladen haben: Die steirische Landesregierung sagte „Ja“ zur dritten Spur für die A9 südlich von Graz, die grüne Verkehrsministerin – und ihres Zeichens Steirerin – Leonore Gewessler stoppte den Ausbau. „Im Sinne der Eindämmung des Bodenverbrauchs“, lautete damals die Begründung aus dem Klimaschutzministerium. 

2021 sagte Gewessler in einem Aufwaschen auch den Bau der Lobau-Autobahn in Wien ab. Am Donnerstag kam dann die Kehrtwende durch den mittlerweile zuständigen SPÖ-Minister Peter Hanke: Nach intensiver Prüfung entschieden er und Asfinag-Boss Hartwig Hufnagl sich für den Bau der „S1 Wiener Außenring Schnellstraße“ inklusive Tunnel.

Was bedeutet der Entschluss nun für die Steiermark? Das Prinzip „kein Zubetonieren mehr“ gilt jedenfalls für die Bundespolitiker nicht mehr – und das lässt im Grazer Landhaus Hoffnung entstehen. 

Lesen Sie auch:
Nicht alle in der SPÖ sind mit dem Vorhaben von Verkehrsminister Peter Hanke (links) und ...
Wer dagegen ist
In der SPÖ brodelt es wegen des Lobautunnels
25.09.2025
Doch Ja zum Tunnelbau
Lobau-Tunnel bewegt das weite Asphalt-Land
26.09.2025
„Wer Straßen sät ...“
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
25.09.2025

„Wünsche mir, dass Minister Steiermark nicht vergisst“
„Es scheint nun endlich wieder eine pragmatische und vernünftige Verkehrspolitik möglich“, reagiert die steirische FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer auf den Sinneswandel in Wien. „Ich wünsche mir jedoch, dass der Minister auf den A9-Ausbau und die Steiermark nicht vergisst und auch den Bau der dritten Spuren zwischen Graz-West und Wildon in die Wege leitet. Dieser Ausbau ist notwendig und alternativlos. Dies habe ich beim Minister schon im Juli und nun bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz erneut deponiert.“

Erst bei der Eröffnung der S7 vergangene Woche im burgenländischen Heiligenkreuz hätten Landeshauptmann Mario Kunasek, ebenso FPÖ, und Hanke dazu ein Gespräch geführt.

Jahre bis zum eventuellen Baustart
Doch grünes Licht aus Wien gibt es noch nicht, auf „Krone“-Anfrage wurde aus dem Ministerium kein Fahrplan für eine Entscheidung genannt. Klar ist: Selbst wenn die Planungen weitergehen, dauert es noch Jahre bis zu einem Baustart.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.913 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
90.297 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1281 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf