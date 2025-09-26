Lobau-Wende: Kommt jetzt auch A9-Ausbau bei Graz?

„Wünsche mir, dass Minister Steiermark nicht vergisst“

„Es scheint nun endlich wieder eine pragmatische und vernünftige Verkehrspolitik möglich“, reagiert die steirische FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer auf den Sinneswandel in Wien. „Ich wünsche mir jedoch, dass der Minister auf den A9-Ausbau und die Steiermark nicht vergisst und auch den Bau der dritten Spuren zwischen Graz-West und Wildon in die Wege leitet. Dieser Ausbau ist notwendig und alternativlos. Dies habe ich beim Minister schon im Juli und nun bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz erneut deponiert.“