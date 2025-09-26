Pinkelnig: „Daheim heilen Körper und Seele besser“

Skispringerin Eva Pinkelnig blickt eine Woche nach ihrer schweren Knieverletzung bereits wieder nach vorne. Die 37-jährige Vorarlbergerin hatte sich am 18. September beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo einen Kreuzbandriss sowie Meniskusrisse und einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. Inzwischen habe Pinkelnig das Krankenhaus nach einer Operation wieder verlassen, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit.