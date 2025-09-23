Wenn wir bei Flughäfen eine Drohne sehen, dann …

Wien-Schwechat ist für Angriffe aller Art gerüstet.

Flughafen-Wien-Vorstandsdirektor Günther Ofner weiß seinen Airport in diesem Fall von Cyberkriminalität in Sicherheit. Dort verwendet man dieses System nicht. „Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit muss jeder Mitarbeiter mehrmals pro Jahr eine Schulung machen“, hält er fest. Robert Luh von der Fachhochschule St. Pölten sieht das Risiko von Hackerangriffen allgemein hoch. Die Gründe dafür seien primär politische Ziele oder Profit. „Bei kritischer Infrastruktur ist es wichtig, sich breit aufzustellen, also seine Anbieter auf mehrere Unternehmen zu verteilen und auf Software aus dem eigenen Haus zu setzen“, erklärt der IT-Experte.