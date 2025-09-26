Stadion-Umbau: So nah war WSG Tirol noch nie dran!

„Wir wollten nicht den gleichen taktischen Fehler wie vor fünf Jahren machen.“ Daher hielten Julian Heiss, Geschäftsführer Wirtschaft der Grün-Weißen, in den vergangenen Monaten mit Absicht die Füße sehr, sehr still. „Nun können wir sagen: Noch nie war die WSG Tirol näher am Stadion-Umbau dran als jetzt!“