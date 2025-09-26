Stadion-Umbau: So nah war WSG Tirol noch nie dran!

Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert
Der langersehnte Traum vom „Eigen-Heim“ rückt für den Tiroler Fußball-Bundesligisten näher und näher! Die WSG Tirol könnte bald, statt am Innsbrucker Tivoli, wieder in Wattens aufspielen. Das neue Schmuckkästchen würde zwischen 6,5 und 7 Millionen Euro kosten und ein Fassungsvermögen von 5150 Zuschauern haben.
„Wir wollten nicht den gleichen taktischen Fehler wie vor fünf Jahren machen.“ Daher hielten Julian Heiss, Geschäftsführer Wirtschaft der Grün-Weißen, in den vergangenen Monaten mit Absicht die Füße sehr, sehr still. „Nun können wir sagen: Noch nie war die WSG Tirol näher am Stadion-Umbau dran als jetzt!“
