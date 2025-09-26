Vorteilswelt
Schädel untersucht

Muss Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden?

Wissenschaft
26.09.2025 18:00
So soll der Homo erectus ausgesehen haben.
So soll der Homo erectus ausgesehen haben.(Bild: Akkharat Jarusilawong)

Eine digitale Rekonstruktion eines eine Million Jahre alten Schädels könnte das bisherige Wissen über die menschliche Evolution auf den Kopf stellen: Der Homo sapiens könnte sich 400.000 Jahre früher als angenommen von anderen menschlichen Vorfahren abgespalten haben – und das nicht in Afrika.

0 Kommentare

Die Rekonstruktion eines 1990 in China entdeckten zertrümmerten Schädels deutet laut einer in der Zeitschrift „Science“ veröffentlichten Studie darauf hin, dass es schon viel früher Hominiden gegeben haben könnte, darunter Neandertaler und Homo sapiens.

„Komplexe Aufspaltung“
Die Ergebnisse lassen darauf schließen, „dass sich unsere Vorfahren bereits vor einer Million Jahren in verschiedene Gruppen aufgeteilt haben, was auf eine viel frühere und komplexere Aufspaltung der menschlichen Evolution hindeutet, als bisher angenommen“, erklärte Chris Stringer, Anthropologe am Naturhistorischen Museum in London.

Lesen Sie auch:
Neandertaler und moderne Menschen hatten wohl schon vor 140.000 Jahren Sex miteinander.
Früher als gedacht
Neandertaler und Homo sapiens: Neue Sex-Beweise
22.08.2025
  • Der Schädel war zuvor einem Homo erectus zugeordnet worden. Die Rekonstruktion weist jedoch Merkmale des Homo longi und des Homo sapiens auf – menschlichen Vorfahren, von denen bisher angenommen wurde, dass sie erst später in der menschlichen Evolution auftauchten.
  • Die Ergebnisse könnten auch Licht in die noch nicht genauer erforschte Phase der menschlichen Evolution im mittleren Pleistozän – etwa 774.000 bis 129.000 Jahre vor der heutigen Zeit – bringen.

Die Ergebnisse erschüttern zudem die These, dass sich der Homo sapiens in Afrika entwickelt und sich der moderne Mensch von dort aus verbreitet hat. In der Forschung könnte sich nun eine „große Veränderung vollziehen, da Ostasien nun eine sehr wichtige Rolle in der Evolution der Hominiden spielt“.

