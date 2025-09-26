Muss Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden?

Die Rekonstruktion eines 1990 in China entdeckten zertrümmerten Schädels deutet laut einer in der Zeitschrift „Science“ veröffentlichten Studie darauf hin, dass es schon viel früher Hominiden gegeben haben könnte, darunter Neandertaler und Homo sapiens.

„Komplexe Aufspaltung“

Die Ergebnisse lassen darauf schließen, „dass sich unsere Vorfahren bereits vor einer Million Jahren in verschiedene Gruppen aufgeteilt haben, was auf eine viel frühere und komplexere Aufspaltung der menschlichen Evolution hindeutet, als bisher angenommen“, erklärte Chris Stringer, Anthropologe am Naturhistorischen Museum in London.