Aushängeschilder des österreichischen Fußballs!

Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi!
Eine schillernde Persönlichkeit, ein Revolutionär. Ein Taktik-Fuchs mit einer einzigartigen Aura, trockenen Analysen und unverwechselbarem Schmäh. Der 1992 verstorbene Ernst Happel zog mit drei Klubs im Europacup der Meister ins Finale ein, mit Feyenoord und Hamburg holte er den Titel. Als Spieler WM-Dritter mit Österreich, als Trainer Vizeweltmeister mit Holland.
Anekdoten gibt es wie Sand am Meer. Ende der 80er-Jahre hatten im Sommer Happels Innsbrucker Profis in der Sauna zu schwitzen. Im Trainingsanzug! Widerspruch wurde bei seinem autoritären Führungsstil keiner toleriert. Regeln waren da, um befolgt zu werden.
Jahrzehntelang Seltenheitswert
Happel zählte zu Österreichs ersten internationalen Fußball-Aushängeschildern, sein Name bürgte für Erfolg. Danach hatten unsere Trainerlegionäre allerdings jahrzehntelang Seltenheitswert, zu sehr wurde Österreichs Fußball belächelt. Das Bild änderte sich.
Oliver Glasner schrieb mit dem FA-Cup-Sieg und dem Europa-League-Erfolg rot-weiß-rote Sportgeschichte, Adi Hütter trumpft mit Monaco in Frankreich auf, Ralph Hasenhüttl und Peter Stöger hinterließen ihre Fußabdrücke in Deutschland – junge Aufstrebende drängen nach. Aber das hat weniger mit der Entwicklung des österreichischen Fußballs zu tun, sondern eher mit der Kompetenz, Ernsthaftigkeit, Zielorientiertheit und dem Fachwissen der Personen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.