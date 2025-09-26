„Eines der größten Comebacks der Sport-Geschichte“

„Erstaunlicher ist aber, wie gut er schon im Vorjahr die Umstellung von der Honda, wo er immer extrem vorderradlastig gefahren ist, auf Ducati, die man sehr über das Hinterrad fährt. Es ist brutal, wie schnell er sich da umgewöhnt hat“, sagte Bradl. Und dann wäre da noch eine weitere Komponente, die zum massiven Erfolg in dieser Saison beigetragen hat...