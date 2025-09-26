S1-Tunnel Vösendorf im Feierabendverkehr gesperrt

Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Überzeugt iPhone Air?
Im Feierabendverkehr am Freitagnachmittag ist es auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Tunnel Vösendorf wurde gesperrt, rasch bildete sich ein kilometerlanger Stau.
Laut ÖAMTC waren an dem Unfall vier Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Ein Insasse wurde verletzt.
Der Tunnel Vösendorf Richtung Schwechat wurde stundenlang gesperrt. Ausweichen war über die Wiener Südosttangente (A23) möglich. Auf der Südautobahn (A2) reichte der Stau bis IZ NÖ-Süd bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zurück.
Fünf Feuerwehren rückten aus, berichtete das Bezirkskommando. Ein Entstehungsbrand bei zwei Lastwagen wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht und eine verletzte Person befreit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.