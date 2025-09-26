Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Lkw beteiligt

S1-Tunnel Vösendorf im Feierabendverkehr gesperrt

Wien
26.09.2025 17:50
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Im Feierabendverkehr am Freitagnachmittag ist es auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Tunnel Vösendorf wurde gesperrt, rasch bildete sich ein kilometerlanger Stau.

0 Kommentare

Laut ÖAMTC waren an dem Unfall vier Lastwagen und ein Pkw beteiligt. Ein Insasse wurde verletzt. 

Der Tunnel Vösendorf Richtung Schwechat wurde stundenlang gesperrt. Ausweichen war über die Wiener Südosttangente (A23) möglich. Auf der Südautobahn (A2) reichte der Stau bis IZ NÖ-Süd bei Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zurück.

Fünf Feuerwehren rückten aus, berichtete das Bezirkskommando. Ein Entstehungsbrand bei zwei Lastwagen wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht und eine verletzte Person befreit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
12° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
13° / 15°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
12° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
12° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
12° / 14°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
126.266 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.325 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1671 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1280 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wien
Vier Lkw beteiligt
S1-Tunnel Vösendorf im Feierabendverkehr gesperrt
Krone Plus Logo
Es wäre so einfach
Wolfgang Muthspiel: Was Gesellschaft guttun würde
Nicht rechtskräftig
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
Ein Theater-Ereignis
Schicklgrubers irre Höllenfahrt in der Josefstadt
Mega-Turnier gestartet
Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf