Watch GT6 Pro: Kann Huawei den Vorsprung ausbauen?

Die Konkurrenz auf dem Smartwatch-Markt hat Huawei bereits hinter sich gelassen, jetzt möchte der chinesische Hersteller seinen Vorsprung mit den neuen Modellen der Watch-GT6-Serie ausbauen. Wodurch sich diese auszeichnen, erfahren Sie in unserem Test zur GT6 Pro.
Diese Mitteilung dürfte Apple einen Tag nach der Vorstellung seiner neuen Watches gar nicht geschmeckt haben: Mit einem weltweiten Marktanteil von 20,2 Prozent konnte sich Huawei laut Zahlen des Marktforschers IDC im zweiten Quartal zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition im Bereich Wearables sichern. Mit 9,9 Millionen ausgelieferten Einheiten behauptete sich der chinesische Hersteller demnach knapp vor Xiaomi, gefolgt von Apple und – mit noch deutlicherem Abstand – Samsung. Mit den nun vorgestellten Smartwatches der GT 6 Series dürfte Huawei an die bisherigen Erfolge anknüpfen - die Chancen stehen jedenfalls gut, wie der Test des neuen Pro-Modells zeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.