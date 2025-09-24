Watch GT6 Pro: Kann Huawei den Vorsprung ausbauen?

Diese Mitteilung dürfte Apple einen Tag nach der Vorstellung seiner neuen Watches gar nicht geschmeckt haben: Mit einem weltweiten Marktanteil von 20,2 Prozent konnte sich Huawei laut Zahlen des Marktforschers IDC im zweiten Quartal zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition im Bereich Wearables sichern. Mit 9,9 Millionen ausgelieferten Einheiten behauptete sich der chinesische Hersteller demnach knapp vor Xiaomi, gefolgt von Apple und – mit noch deutlicherem Abstand – Samsung. Mit den nun vorgestellten Smartwatches der GT 6 Series dürfte Huawei an die bisherigen Erfolge anknüpfen - die Chancen stehen jedenfalls gut, wie der Test des neuen Pro-Modells zeigt.