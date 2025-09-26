Beten Sie auch manchmal heimlich?

An sich bin ich ja seit vielen Jahren Atheist. Der Blick auf diese Welt – mit all ihren Schönheiten, aber eben auch Grausligkeiten – lässt mich daran zweifeln, dass ein höheres und noch dazu allmächtiges Wesen beschlossen hat, unsere Menschheit mit so vielen Defekten auszustatten, wie wir sie tagtäglich beobachten. Sofern es ihn also gibt, diesen allmächtigen Gott, so hat er zumindest einen skurrilen Humor, und vielleicht amüsiert er sich jeden Tag prächtig, wenn er seiner Menschheit dabei zuschaut, was sie gerade wieder so treibt.