Beten Sie auch manchmal heimlich?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Wie steht es denn ums Beten? Stefan Vögel hat aus dieser Frage bisher ein Geheimnis gemacht – nun ist es aber draußen.
An sich bin ich ja seit vielen Jahren Atheist. Der Blick auf diese Welt – mit all ihren Schönheiten, aber eben auch Grausligkeiten – lässt mich daran zweifeln, dass ein höheres und noch dazu allmächtiges Wesen beschlossen hat, unsere Menschheit mit so vielen Defekten auszustatten, wie wir sie tagtäglich beobachten. Sofern es ihn also gibt, diesen allmächtigen Gott, so hat er zumindest einen skurrilen Humor, und vielleicht amüsiert er sich jeden Tag prächtig, wenn er seiner Menschheit dabei zuschaut, was sie gerade wieder so treibt.
