Merz in Sorge: „Wir leben nicht mehr im Frieden!“

„Freiheitliche Ordnung in Deutschland und Europa sichern“

Merz betonte, er wolle mit seinen Äußerungen eine „realistische Einschätzung“ der Lage ermöglichen. Weltweit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass sich an Regeln und völkerrechtliche Bindungen gehalten werde. Vor diesem Hintergrund sehe er seine Hauptaufgabe darin, die freiheitliche Ordnung in Deutschland und Europa zu sichern. Er habe sein Amt am 6. Mai angetreten mit der „festen Absicht“, dafür zu sorgen, „dass wenigstens wir in der Bundesrepublik Deutschland und zusammen mit unseren europäischen Partnern in der Europäischen Union eine offene, freiheitliche, demokratische, marktwirtschaftlich orientierte, vor allem freie Gesellschaft bleiben“.