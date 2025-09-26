Vorarlberger belästigt Live-Streamerin auf Wiesn!

Als die Frau den aufdringlichen Wiesn-Gast darauf hinweist, dass sie gerade alles live ins Internet überträgt und er seine Sprüche sein lassen soll, lässt das den betrunkenen Mann völlig kalt. Er macht weiter mit seinen Bagger-Versuchen und fragt nach, ob sie mit ihm noch woanders hingehen würde. Davor erklärte er: „Ich will dir ins Gesicht spritzen!“