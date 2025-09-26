Vorarlberger belästigt Live-Streamerin auf Wiesn!

Zu einem Fall von sexueller Belästigung kam es kürzlich am Oktoberfest in München. Ein Vorarlberger bedrängte dabei die Influencerin „Kunshikitty“ - diese hatte gerade einen Livestream laufen, das Video ging viral.
Die Influencerin „Kunshikitty“ besuchte das Oktoberfest in München und drehte dort auch ein Video, das sie live ins Internet übertrug. Darauf ist zu sehen, wie sich plötzlich ein junger Mann nähert, sie bedrängt und ihr grobe Obszönitäten an den Kopf wirft.
Als die Frau den aufdringlichen Wiesn-Gast darauf hinweist, dass sie gerade alles live ins Internet überträgt und er seine Sprüche sein lassen soll, lässt das den betrunkenen Mann völlig kalt. Er macht weiter mit seinen Bagger-Versuchen und fragt nach, ob sie mit ihm noch woanders hingehen würde. Davor erklärte er: „Ich will dir ins Gesicht spritzen!“
Diskussion losgetreten
Das Video ging am Donnerstag viral – und die Empörung ist groß. Zwar hat sich der Vorarlberger noch entschuldigt, doch die Belästigung konnte er damit auch nicht ungeschehen machen. Die deutsche Polizei ermittelt in dem Fall bereits. Das Video hat jedenfalls eine Diskussion über sexuelle Belästigung auf Volksfesten dieser Art losgetreten.
