„Am Anfang merkt man, wer wirklich zu einem steht“

Seine Rezepte erreichen ein Millionenpublikum, seine Videos sind aus den sozialen Kanälen aus Österreich kaum noch wegzudenken: Dominik Süss hat in kurzer Zeit geschafft, wovon viele träumen. Mit Rezeptideen, Küchentipps und seiner lockeren Art begeistert der Kochprofi aus Oberkappel (OÖ) nicht nur online die Menschen, sondern ist auch regelmäßig in TV-Sendungen und Magazinen zu sehen. Erst kürzlich veröffentlichte der 26-Jährige sein erstes eigenes Kochbuch.