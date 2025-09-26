„Am Anfang merkt man, wer wirklich zu einem steht“

Vom ersten Instagram-Post während des Lockdowns bis hin zum eigenen Kochbuch – Dominik Süss hat eine beeindruckende Reise hinter sich. Mit der „Krone“ spricht der 26-jährige Koch-Influencer (mittlerweile über 150.000 Follower auf Instagram) über Anfänge, Hass im Netz und seine anstehenden Projekte.
Seine Rezepte erreichen ein Millionenpublikum, seine Videos sind aus den sozialen Kanälen aus Österreich kaum noch wegzudenken: Dominik Süss hat in kurzer Zeit geschafft, wovon viele träumen. Mit Rezeptideen, Küchentipps und seiner lockeren Art begeistert der Kochprofi aus Oberkappel (OÖ) nicht nur online die Menschen, sondern ist auch regelmäßig in TV-Sendungen und Magazinen zu sehen. Erst kürzlich veröffentlichte der 26-Jährige sein erstes eigenes Kochbuch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.