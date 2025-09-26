Vertauschte Babys: Jetzt geht es um Schadenersatz

Die folgenschwere Verwechslung zweier Babys vor fast 35 Jahren in Graz stellt nicht nur eine enorme emotionale Belastung für die Betroffenen dar, sondern wirft auch zahlreiche rechtliche Themen auf – von Erbansprüchen bis zu Identitätsfragen. Im Gespräch mit Gunther Ledolter, dem Anwalt der beiden betroffenen Familien, beleuchten wir die juristischen Konsequenzen dieses einzigartigen Schicksalsfalls sowie die weitreichenden Auswirkungen auf die Familien.