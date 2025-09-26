Wann kommt der KI-Operateur, Herr Rektor?

„Krone“: Herr Rektor, gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit sehen Sie sich mit Problemen an der Pathologie konfrontiert. Wie sieht Ihre Lösung aus?

Mayer: Es ist im Interesse der Medizinischen Universität, der Tirol Kliniken und des Landes Tirol, dass man die Situation dort löst. Was es braucht, ist eine Einigung über die Struktur und eine Einigung über die Finanzierung. Ich glaube, dass die Chancen dafür sehr gut stehen. Es muss das Ziel sein, eine gemeinsame Struktur zu erhalten.