Autor Kling: „Habe Probleme, ein Taxi zu nehmen“

Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling ist laut eigener Aussage bis heute sparsam. Er habe als Kind über Geld vor allem gelernt, „dass es knapp war“. „Das trägt man auf jeden Fall mit sich herum. Ich habe immer noch totale Probleme, ein Taxi zu nehmen“, sagte er in einem Interview.
Darin sprach er auch über seine ersten, beinahe unbezahlten Jobs. Mit seinem ersten Soloauftritt hat der 43-Jährige gerade einmal einen Euro verdient. „Mein erstes Soloprogramm habe ich in der Scheinbar veranstaltet, einem schönen, kleinen Varieté-Theater hier in Berlin. Damals musste man 100 Euro Miete zahlen. Und ich habe mit dem Programm, kein Witz, genau 101 Euro eingenommen. Ein Ein-Euro-Job“, sagte Marc-Uwe Kling zur Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).
Auch seine erste Gage habe sich im Taschengeldbereich bewegt. „Das klingt nicht nach viel für einen Abend. Aber ich dachte nur: Wie geil, ich habe 32 Euro gekriegt – dafür, dass ich einen Text vorlesen durfte“, sagte der Deutsche. Heute dürfte der Autor und Satiriker wesentlich mehr für seine Auftritte bekommen. Kürzlich hat er gemeinsam mit Zeichner Bernd Kissel einen Comic publiziert, in dem Geld, Macht und „der ganz normale Wahnsinn unter Milliardären“ behandelt werden.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem neuen Comic:
Kling ist unter anderem für „Die Känguru-Chroniken“ und Kinderbücher wie „Das NEINhorn“ bekannt. Der gebürtige Stuttgarter veröffentlichte 2017 seinen ersten Roman „QualityLand“, 2024 folgte sein erster Thriller „Views“. Er gewann zahlreiche Preise wie den Deutschen Hörbuchpreis und den Grazer Kleinkunstvogel.
