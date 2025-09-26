Autor Kling: „Habe Probleme, ein Taxi zu nehmen“

Auch seine erste Gage habe sich im Taschengeldbereich bewegt. „Das klingt nicht nach viel für einen Abend. Aber ich dachte nur: Wie geil, ich habe 32 Euro gekriegt – dafür, dass ich einen Text vorlesen durfte“, sagte der Deutsche. Heute dürfte der Autor und Satiriker wesentlich mehr für seine Auftritte bekommen. Kürzlich hat er gemeinsam mit Zeichner Bernd Kissel einen Comic publiziert, in dem Geld, Macht und „der ganz normale Wahnsinn unter Milliardären“ behandelt werden.



Hier sehen Sie ein Posting zu dem neuen Comic: