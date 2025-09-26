Mann mit Stickstoff in den USA hingerichtet

Wenig später wurde im Bundesstaat Texas der 35-jährige Blaine Milam per Giftspritze hingerichtet. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Gerichts 2008 gemeinsam mit seiner Freundin deren 13 Monate alte Tochter bei einem „Exorzismus“ getötet hatte. Milams Anwälte hatten versucht, seine Exekution abzuwenden und argumentiert, er sei geistig behindert. Sein Fall war einer von mehreren, die der deutsche Regisseur Werner Herzog 2013 in seiner Dokumentarfilmreihe „Im Todestrakt“ behandelt hatte.