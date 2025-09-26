Steirer (41) bei Kanalarbeiten verschüttet – tot

Am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr wollte ein 41-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Liezen während Kanalarbeiten – kurz vor dem Zuschütten der Baugrube – das Kanalrohr justieren. Plötzlich geriet das Erdreich aus bisher ungeklärter Ursache ins Rutschen und begrub den Mann unter sich.