Hanke: „Ich musste Babler gar nicht überzeugen!“

Nun Zeit, „klare Entscheidungen zu treffen“

Bemerkenswert: Auch SPÖ-Chef Andreas Babler, der als Partei- und Oppositionschef stets gegen den Bau des Tunnels mobilisierte, sei nun an Bord. „Ich musste ihn gar nicht überzeugen. Wir haben ein Regierungsprogramm, das auch seine Handschrift trägt und das Projekt beinhaltet. Wir gehen da gemeinsam diesen Weg“, so Hanke weiter. Denn es sei nun an der Zeit, das zu tun, was von dieser Regierung verlangt wird – „nämlich klare Entscheidungen zu treffen“-