„Diese FPÖ hat eine rote Linie überschritten“

Hoffmann: „Bürgermeister Knaak wird diskreditiert“

Knaak war wegen angeblichem Fehlverhalten bei der Fenstersanierung der Volksschule angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. „Die Freie Liste Forchtenstein (FLF) und die ÖVP reichten die Anzeige ein, die FPÖ war ebenfalls beteiligt. Offenbar sollte ein Skandal konstruiert werden“, so Hoffmann. „Der Bürgermeister wurde diskreditiert, unter Druck gesetzt, auch seine Familie war betroffen. Ihm ist völlig Unrecht widerfahren.“ Fürst bezeichnete das Vorgehen als strategisch und systematisch: Seit Norbert Hofer und Alexander Petschnig die FPÖ Burgenland führen, seien Hetze und Verleumdung ein alltägliches Mittel der Partei geworden.